OktoBeer Fest 2025

Cataniatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre 18:00 – 01:00 Sabato 25 ottobre 12:00 – 01:00 Domenica 26 ottobre 12:00 – 01:00. L’edizione autunnale del più grande festival della birra artigianale del Sud Italia, ispirata all’atmosfera dell’Oktoberfest, offrirà: una selezione esclusiva di birrifici artigianali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oktobeer - fest

OktoBeer Fest 2025; San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere L'Oktobeer Fest, tre giorni di festa tra birra, musica e sapori d'autunno; Oktobeer fest 2025 - Crispiano.

oktobeer fest 2025San Bartolomeo al Mare brinda all’autunno, torna l'”Oktobeer Fest”: tre giorni di birra, musica e buon cibo - San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi di fine settembre: l’ Oktobeer Fest. Da rivieratime.news

oktobeer fest 2025Ilary Blasi e Bastian Muller felici e innamorati all'Oktoberfest 2025 - Ilary Blasi e Bastian Muller rinnovano la tradizione e volano in Germania per l'Oktoberfest 2025. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Oktobeer Fest 2025