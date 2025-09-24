Ok a Palestina con ostaggi liberi e Hamas via
Il premier Meloni annuncia una mozione per il riconoscimento dello Stato subordinando, però, il disco verde a due condizioni e auspica: «Spero nel consenso dell’opposizione». Ma Conte sbraita: «È solo una trovata». Salvini duro: «Nazione inesistente». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: palestina - ostaggi
Gaza, altri 111 morti in 24 ore. Trump: «Hamas liberi gli ostaggi e la guerra finirà». Ma ora anche la Germania valuta di riconoscere la Palestina
Guerra in Palestina, Hamas: "Pronti ad accordo globale e rilascio di tutti gli ostaggi"
Israele-Palestina, la mediazione di Trump per la pace: «Liberi subito tutti gli ostaggi in cambio dello stop all’attacco su Gaza City»
#Meloni pone 2 condizioni al riconoscimento dello stato di Palestina,pensando di dire cose nuove. Sono le stesse sostenute da Macron e Starmer che hanno però riconosciuto lo stato palestinese: liberazione ostaggi, via #Hamas. Ricordate a Meloni che Ham - X Vai su X
Giorgia Meloni annuncia: la maggioranza proporrà una mozione per il riconoscimento della Palestina, subordinato alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Onu, Meloni: Riconosceremo la Palestina solo con ostaggi liberi e Hamas fuori da Gaza; Usa:simbolico ok Palestina di alcuni; Israele-Gaza, le news del 14 agosto. Smotrich: “Ok a 3.400 insediamenti in Cisgiordania, addio Stato di Palestina”.
Palestina, i paletti di Meloni. Apre al riconoscimento ma a delle condizioni: stop ad Hamas e rapiti liberi - E a puntellare le distanze con le opposizioni in un clima entrato nel vivo della campagna elettorale. Come scrive ilmessaggero.it
Palestina, sì al riconoscimento ma solo con due condizioni: ostaggi liberi ed esclusione di Hamas - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Riporta ilnuovoterraglio.it