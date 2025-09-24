Oggi incontro Lavrov-Rubio a New York

7.00 Mosca conferma l'incontro in programma a New York fra il ministro degli Esteri Lavrov e l'omologo Usa Rubio oggi. La riunione è in agenda nel pomeriggio, a margine dei lavori dell'80esima Assemblea generale Onu. Qui ieri ha parlato Trump e oggi tocca a Zelensky. Per Mosca interverrà Lavrov, sabato. Ieri, dopo il loro incontro sempre a margine dell'assemblea, Trump ha elogiato il coraggio di Zelensky, e questi ha ringraziato la First Lady Usa per il suo impegno verso i bambini ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it