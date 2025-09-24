Oggi incontro Lavrov-Rubio a New York
7.00 Mosca conferma l'incontro in programma a New York fra il ministro degli Esteri Lavrov e l'omologo Usa Rubio oggi. La riunione è in agenda nel pomeriggio, a margine dei lavori dell'80esima Assemblea generale Onu. Qui ieri ha parlato Trump e oggi tocca a Zelensky. Per Mosca interverrà Lavrov, sabato. Ieri, dopo il loro incontro sempre a margine dell'assemblea, Trump ha elogiato il coraggio di Zelensky, e questi ha ringraziato la First Lady Usa per il suo impegno verso i bambini ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
San Siro Inter, oggi nuovo incontro a tre in Comune: filtra cauto ottimismo nonostante i numerosi ostacoli
Trump liquida il partito di Musk: “Ridicolo”. Oggi a Washington l’incontro con Netanyahu sulla tregua a Gaza
Israele-Hamas, oggi l’incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu: cosa prevede la proposta di tregua per Gaza
Oggi (22-09-2025) si è svolto un altro incontro di presentazione del Bando per Start up non agricole: nuove imprese e nuove attività economiche nei settori Manifatturiero, Commercio, Artigianato, Turismo, Servizi: ringraziamo il Comune di Riva del Po (FE) - facebook.com Vai su Facebook
Oggi incontro #TEHAClub dal titolo "L’industria italiana nel contesto europeo e internazionale. Sfide e visione di lungo termine nella prospettiva di un’impresa globale" con Paolo Rocca, presidente e CEO @Tenaris e @Techint - X Vai su X
Secondo incontro Lavrov-Rubio: “La Russia ha proposto una nuova idea sui colloqui”; Ucraina, oggi a Riad l'incontro tra Lavrov e Rubio (senza Kiev); Guerra in Ucraina, Rubio: «Lavrov ha condiviso una proposta interessante, la sottoporrò a Trump.
Lavrov, 'a Rubio confermata nostra posizione su Ucraina' - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di ieri a Kuala Lumpur con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha "riconfermato" la posizione di ... Come scrive tuttosport.com
Lavrov, 'aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale' - La Russia non è contraria a tenere alcun incontro per la pace in Ucraina, "a livello bilaterale o trilaterale". Si legge su notizie.tiscali.it