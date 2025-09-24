Oggi 24 settembre | santi del giorno eventi e curiosità

Oggi è mercoledì 24 settembre 2025, 267esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 98 giorni. Il sole sorge alle 7,02 e tramonta alle 19,06. La luna è in fase calante. I santi del giorno sono San Pacifico da Sanseverino Marche; San Gerardo Sagredo apostolo d’Ungheria; San Coprio monaco in Palestina; Sant’Anatalo di Milano vescovo. Tra i fatti storici. • 1948 – Viene fondata la Honda da Soichiro Honda. • 1961 – Prima Marcia della Pace “Perugia-Assisi”. • 1957 – Inaugurato il Camp Nou a Barcellona. Nati oggi. Pedro Almodóvar (1949), regista spagnolo; Francis Scott Fitzgerald (1896), scrittore statunitense; Marco Tardelli (1954), calciatoreallenatore italiano; Dorina Vaccaroni (1963), schermitrice italiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

