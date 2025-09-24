Oggi 24 settembre è Santa Maria della Mercede | riscatta dalla schiavitù fisica e morale

Lalucedimaria.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Maria della Mercede è il titolo con cui la Beata Vergine è chiamata nell’Ordine religioso fondato da San Pietro Nolasco per liberare dalla schiavitù fisica e per la salvezza delle anime. Chiamata Santa Maria della Mercede o Nostra Signora della Mercede, la Beata Vergine è ricordata oggi, 24 settembre. Il riferimento è all’Ordine religioso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 24 settembre 232 santa maria della mercede riscatta dalla schiavit249 fisica e morale

© Lalucedimaria.it - Oggi 24 settembre è Santa Maria della Mercede: riscatta dalla schiavitù fisica e morale

In questa notizia si parla di: oggi - settembre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025

Avellino, cambio al comando del 232° Reggimento; Supplenze, da 132 mila del 2017/2018 a 232 mila dello scorso anno: + 72%. Nuovo boom previsto dal prossimo settembre; 232° reggimento trasmissioni: due decenni di passione al servizio di Avellino.

Almanacco | Mercoledì 24 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 1991 – Escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e The Low End Theory degli A Tribe Called Quest ... Scrive arezzonotizie.it

Oroscopo del 24 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri - Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky Pronti... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi 24 Settembre 232