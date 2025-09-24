Oggi 24 settembre è Santa Maria della Mercede | riscatta dalla schiavitù fisica e morale

Santa Maria della Mercede è il titolo con cui la Beata Vergine è chiamata nell’Ordine religioso fondato da San Pietro Nolasco per liberare dalla schiavitù fisica e per la salvezza delle anime. Chiamata Santa Maria della Mercede o Nostra Signora della Mercede, la Beata Vergine è ricordata oggi, 24 settembre. Il riferimento è all’Ordine religioso. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

