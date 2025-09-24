Offerte di lavoro McDonald’s cerca 60 persone per un nuovo ristorante a Torino

Torinotoday.it | 24 set 2025

Per l’apertura, entro fine anno, di un nuovo ristorante a Torino in corso Potenza angolo via Calabria, McDonald’s cerca 60 persone da inserire in organico, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. Entro giovedì 25. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

