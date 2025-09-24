odontoiatria pubblica a cologno monzese e sesto san giovanni di marco m5s | risultato importante ora serve una soluzione strutturale

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Accogliamo con soddisfazione la notizia della proroga del servizio di odontoiatria presso gli ambulatori pubblici di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, un presidio sanitario essenziale per migliaia di cittadini, in particolare anziani, minori e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: odontoiatria - pubblica

ODONTOIATRIA PUBBLICA A COLOGNO MONZESE E SESTO SAN GIOVANNI, Nicola Di Marco (M5S): “RISULTATO IMPORTANTE, ORA SERVE UNA SOLUZIONE STRUTTURALE” Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Accogliamo con soddisfa - facebook.com Vai su Facebook

Siracusa, odontoiatria pubblica per chi non può rivolgersi al privato di Nuccio Sciacca. Ambulatori attivi nel capoluogo e ad Augusta nell’ambito del programma 'Equità nella salute' https://siciliaweb.it/2025/09/siracusa-odontoiatria-pubblica-per-chi-non-puo-riv - X Vai su X

Stop agli ambulatori odontoiatrici, 6mila pazienti senza cure dentistiche; I ricchi con bei denti, i più fragili sdentati: Asst Nord Milano chiude i presidi di Odontoiatria a Cologno Monzese e Sesto San Giovanni; Servizio di odontoiatria negli ambulatori di Sesto e Cologno verso la chiusura?.

“Siae, niente stipendio e nessuna spiegazione”: scatta il presidio dei 700 lavoratori - Cologno Monzese (Milano), 5 settembre 2025 – L’impegno di accreditare lo stipendio arretrato di maggio entro il 4 settembre non è stato mantenuto e così, quella di ieri, è stata l’ennesima giornata di ... Lo riporta ilgiorno.it