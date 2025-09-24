Oddio che ho detto… Imbarazzo nello studio di Caterina Balivo | la gaffe e l’ospite in ginocchio

Momenti di imbarazzo in diretta nel salotto Rai di La Volta Buona. Durante una intervista, una domanda fraintesa da parte dell’ospite ha causato una gaffe clamorosa. Caterina Balivo è rimasta paralizzata per un attimo, il pubblico sbigottito e l’ospite, rendendosi conto della scivolata, ha tentato di “sparire” in modo a dir poco singolare. Protagonista di questo siparietto Samanta Togni. Il momento incriminato nasce quando Caterina Balivo introduce l’argomento del figlio Edoardo, avuto nel 2001 dal primo ex marito. L’intervistata, convinta che si stesse parlando di un nuovo legame sentimentale, lascia sfuggire un dettaglio intimo: “Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando, dacci del tempo prima di parlarne, altrimenti poi si dice: ‘ecco, già si sono lasciati’. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it