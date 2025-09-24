Occupiamo tutte le università | la minaccia dei bravi ragazzi di Cambiare rotta per Flotilla
I giovani di Sinistra Italiana e di Cambiare rotta si sono visti a Roma nel primo pomeriggio alla Sapienza per decidere come proseguire le azioni di protesta dopo l’attacco della Flotilla di mercoledì stanotte. “Ci vediamo tra poco, occupiamo tutte le università”, è il grido di battaglia di Cambiare rotta sui social. Intanto anche al liceo romano Virgilio alle 15,30 ha organizzato una assemblea organizzativa dei collettivi per la preparazione di striscioni di solidarietà alla Flotilla e per organizzare le prossime mobilitazioni. “Lunedì è stato solo l’inizio”, promettono i ragazzi del collettivo del liceo Tasso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: occupiamo - tutte
