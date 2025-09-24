Occupazione record secondo Giorgia Meloni | ecco chi viene davvero assunto in Italia
"Ci accusavano di voler spaccare l’Italia, siamo invece sulla strada giusta". Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha commentato il record di occupazione registrato al Sud, dove per la prima volta la quota di occupati ha superato la storica soglia del 50 per cento. Un risultato che. 🔗 Leggi su Today.it
Record storico per l’occupazione. E più persone cercano il lavoro
Meloni da Vespa rivendica i numeri vincenti del governo: “Su occupazione e spread risultati record”
In Italia record occupazione ma sotto media Ocse. Salari, calo più forte tra principali economie
L’occupazione cresce e avete sempre qualcosa da ridire. Al Sud si registra il record dal 2004 e non vi va bene. I sondaggi ci premiano e capiamo che vi disturba. Ora, strumentalizzate perfino le agenzie di rating che promuovono il Governo Meloni. Non sono, - X Vai su X
Mezzogiorno: occupazione record ma futuro a rischio Con il 50,1% (Istat) il tasso di occupazione nel Mezzogiorno raggiunge il massimo storico, ma l’inverno demografico (–7,9 milioni di abitanti entro il 2050), la scarsa occupazione femminile (solo 1 su 3 l - facebook.com Vai su Facebook
Meloni celebra l’aumento del lavoro povero al Sud; L’IA può inventare le immagini, ma non i dati sull’occupazione; Giorgia Meloni parla di record dell'occupazione grazie al suo Governo, ma i dati smentiscono la premier.
Occupazione, record al Sud: per la prima volta supera il 50% dal 2004 - Nel secondo trimestre 2025 il mercato del lavoro italiano mostra stabilità con segnali di crescita soprattutto nel Mezzogiorno. Riporta sciscianonotizie.it
Istat: occupazione record al Sud, per la prima volta oltre il 50%. Crescono gli over 50 al lavoro - Per la prima volta dal 2004 il tasso di occupazione nel Mezzogiorno supera la soglia del 50%, attestandosi al 50,1% tra i 15 e i 64 anni. Secondo ilvescovado.it