NXT 23.092025 Trick Williams vs Oba Femi
Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima puntata prima di No Mercy e con un Main Event che potrebbe tranquillamente chiudere un Big 4, match rimandato di 9 mesi che troverà il suo epilogo affrettato oggi, perciò non perdiamo tempo Hoka Key!!! Si parte subito forte, Lexis King sul suo trono sta facendo la sua entrata quando Myles Borne alle sue spalle spegne le luci dell’arena, per poi iniziare ad attaccarlo. Il buio unito al fumo creano un’atmosfera unica e il match senza squalifiche ha ufficialmente inizio Lights Out Match: Myles Borne vs Lexis King (4 5) Myles sfoga tutta la rabbia accumulata negli ultimi mesi nei confronti di Lexis, Dropkick e Belly No Belly Suplex sulla sedia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: trick - williams
Trick Williams: Voglio AJ Styles!
WWE: Trick Williams fa arrabbiare The Undertaker. Prossima settimana confronto ad NXT
TNA/WWE: Trick Williams finge un infortunio e mantiene il titolo mondiale TNA a Slammiversary
Venus Williams e Andrea Preti sposi, il matrimonio top secret a Ischia: cellulari sequestrati e regalo extralusso agli invitati - facebook.com Vai su Facebook
Ischia aspetta le nozze di Venus Williams: la cerimonia al faro, la festa con invitati top secret - X Vai su X
NXT Vengeance Day, i risultati del PLE WWE: Carmelo Hayes tradisce Trick Williams - L'evento è andato in scena domenica 4 febbraio alla F&M Bank Arena di Clarksville, Tennessee, regalando al ... Scrive movieplayer.it
WWE NXT (August 19) Live Streaming: Preview, Start Time, Match Card - Trick Williams battle Je’Von Evans in No. 1 contenders bout - WWE NXT is gearing up for its final stop before NXT Heatwave 2025, as the August 19 episode will serve as the brand’s go- Scrive msn.com