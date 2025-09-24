Nuovo viale Ceccarini è tutto pronto per i cantieri | lunedì partono i lavori del secondo stralcio
Il Comune di Riccione annuncia l’avvio del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale Ceccarini. L’opera, con un costo complessivo di 2.6 milioni di euro, è interamente finanziata con risorse proprie dell’ente. L’intervento è stato affidato a un raggruppamento di imprese guidato da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - viale
Forlì, nuovo manto in viale Roma: al via i lavori di riasfaltatura
Rai Sport, aria di cambiamento: viale Mazzini alla ricerca di un nuovo Direttore
Riccione, al via i lavori per un nuovo attraversamento pedonale protetto lungo viale Puglia
Il nuovo tratto di viale Porto Bardia è a senso unico con direzione monte-mare - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, nuovo Viale Ceccarini: via al secondo stralcio. Cantiere da oltre due milioni di euro - Il Comune annuncia l’avvio del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale ... Lo riporta chiamamicitta.it
Riccione, secondo tratto del nuovo viale Ceccarini sarà pronto in maggio: "Con due mesi di anticipo" - Prende il via a Riccione il secondo stralcio del cantiere di riqualificazione di viale Ceccarini a Riccione, opera dal costo complessivo di 2 milioni e 667. Come scrive altarimini.it