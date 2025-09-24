Nuovo treno per la metro | Presto Linea 1 e Arcobaleno collegate senza cambio

Un nuovo treno per la linea Arcobaleno, la metro che collega Aversa alla stazione di Scampia-Piscinola della linea 1. “Questo è il primo, entro fine anno ne arriveranno altri tre. In totale ne abbiamo ordinati 10, per un investimento di oltre 100 milioni, che arriveranno nel 2026” afferma il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

