Nuovo stadio Milano il render dell’intera area San Siro è spettacolare | ecco come potrebbe essere

Nuovo stadio Milano. Stiamo per entrare in giornate decisive per il futuro del nuovo stadio di Milano. Il Consiglio Comunale è chiamato a decidere se approvare o meno la cessione dell’area dove sorge l’attuale Meazza e le zone limitrofe a Inter e Milan. Una volta acquisita la proprietà, i due club inizieranno a proprie spese la costruzione di un nuovo e moderno stadio. È già ufficiale l’affidamento della progettazione agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, due colossi mondiali che vantano già esperienza in costruzioni di stadi all’avanguardia. L’idea per il nuovo stadio di Milano è creare un qualcosa di unico che avvicini sempre più i tifosi alle due squadre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

"Progetto affidato: due anelli e prezzi accessibili" "Sorgerà sempre a San Siro con la demolizione del 91% del Meazza" "Progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq" L'ANNUNCIO di Inter e Milan sul nuovo STADIO

Milano | San Siro – Si voterà il nuovo stadio al “buio”; San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%; Dai costi ai tempi di realizzazione: i dettagli del nuovo stadio Inter e Milan.

Milan, il nuovo San Siro prende forma: quanto costerà l’impianto - Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano il piano economico per il nuovo stadio: tempistiche e costi del nuovo impianto. spaziomilan.it scrive

Nuovo San Siro, novità in vista: svelato un fattore decisivo - La scelta non è casuale: Foster e Manica hanno lavorato insieme alla rinascita di Wembley, a Londra, tempio del calcio inglese demolito e ricostruito da zero. Lo riporta spaziomilan.it