Nuovo stadio Milan e Inter puntano su Foster e Manica | Come Wembley

Non c’è solo il campo a catalizzare l’attenzione in casa rossonera. Poche ore prima del successo in Coppa Italia contro il Lecce, Milan e Inter hanno diffuso un comunicato congiunto che segna un passo storico: il progetto del nuovo stadio sarà affidato a Lord Norman Foster, uno dei più grandi nomi dell’architettura mondiale, e allo studio americano di David Manica, specializzato in impianti sportivi. Una scelta che porta con sé un messaggio chiaro: niente restyling, ma demolizione e rinascita, proprio come accaduto con Wembley a Londra. Il parallelismo non è casuale. Wembley non fu ristrutturato, ma abbattuto e ricostruito dalle fondamenta. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Nuovo stadio, Milan e Inter puntano su Foster e Manica: “Come Wembley”

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di "melina", dovesse negare a @Inter e @acmilan la possibilità di realizzare un nuovo stadio a #SanSiro sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana. - X Vai su X

"Progetto affidato: due anelli e prezzi accessibili" "Sorgerà sempre a San Siro con la demolizione del 91% del Meazza" "Progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq" L'ANNUNCIO di Inter e Milan sul nuovo STADIO - facebook.com Vai su Facebook

Svelati gli studi che progetteranno il nuovo stadio di Milan e Inter; Milan e Inter già pensano al futuro San Siro: scelti gli studi Foster+Partners e Manica per costruire il…; Nuovo San Siro da 71.500 posti: Inter e Milan affidano il progetto a Foster e Manica.

Nuovo San Siro, Milan e Inter scelgono Norman Foster e Manica: ora la palla passa al Comune - A poche ore dal match di Coppa Italia contro il Lecce, il Milan – con un comunicato congiunto insieme all’Inter – ha annunciato di aver affidato il ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Nuovo stadio, Milan e Inter si affidano a chi ha rifatto (e non ristrutturato) Wembley. Lunedì giornata decisiva, l'ottimismo di Scaroni - Qualche ora prima di scendere in campo contro il Lecce in Coppa Italia, il Milan, attraverso un comunicato congiunto con l'Inter, ha annunciato ieri di aver affidato il progetto del nuovo stadio ... Segnala milannews.it