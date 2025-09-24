Nuovo stadio Arechi sindaco e Salernitana incontrano Uefa e Figc | Salerno risponderà presente

“Salerno è pronta”. Al termine dell'incontro con Uefa e Figc, presenti a palazzo di città con i propri delegati, il sindaco Vincenzo Napoli prepara la volata allo stadio Arechi. Salerno si candida ad ospitare i campionati europei di calcio nel 2032 ma per entrare nella ristretta graduatoria delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nuovo stadio Arechi, il sindaco e la Salernitana sicuri: «Avrà i requisiti per Euro 2032» - Stamattina a palazzo di città, sindaco e dirigenti del Comune di Salerno, la Salernitana, delegati Arus, Uefa e Figc hanno discusso del futuro stadio Arechi e della sua candidatura per ... Secondo msn.com

Stadio Arechi, via ai lavori tra un mese - La data – intesa come periodo – è sull’agenda di Comune e Salernitana: il fischio d’inizio dei lavori per il nuovo stadio Arechi è fissato entro ... Riporta ilmattino.it