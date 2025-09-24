Nuovo sit-in pro Gaza dopo gli ultimi attacchi alla Sumud Flottilla

Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine. In tutti i capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia si è tenuta una mobilitazione a sostegno della Palestina dopo i recenti attacchi alla Sumud Flottilla. Come riporta Today, tutto è iniziato nella notte quando alcuni droni hanno rilasciato sostanze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

La fine della guerra a Gaza e un nuovo inizio degli Accordi di Abramo

Nuovo incontro Trump-Netanyahu, 'Bibi' minaccia: "A Gaza dobbiamo finire il lavoro, liberare tutti gli ostaggi e distruggere Hamas”

Il nuovo piano di Israele per Gaza: una mega «città umanitaria» a Rafah

Gaza, Usb lancia un "nuovo sciopero generale senza preavviso". E a Roma Termini sarà presidio permanente https://ift.tt/xNUPAmY - X Vai su X

#Usb: nuovo #scioperogenerale e agitazione permanente per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo sit-in pro Gaza dopo gli ultimi attacchi alla Sumud Flottilla; Sciopero per Gaza: nelle piazze italiane cortei e sit-in. A Milano scontri manifestanti - polizia; A Mestre il sit-in per la Sumud Flotilla: «Venezia si schieri su Gaza».

Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli - La mobilitazione, nonostante la pioggia, ha richiamato tutta l’area antagonista dei centri sociali e dei sindacati di base: “Siamo pronti a bloccare di nuovo tutto”. Si legge su msn.com

Attacco alla Flotilla, sit-in a Montecitorio. I sindacati valutano un nuovo sciopero per Gaza - A poche ore dall’attacco in 300 si presentano davanti a Montecitorio per pretendere che il governo italiano sanzioni Israele e si dicono pronti a “bloccare ... Secondo repubblica.it