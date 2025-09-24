Nuovo sciopero generale per Gaza Cgil e Usb sulle barricate Salvini | Non lo permetterò

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 settembre 2025 – Nuovi scioperi generali. Sono quelli che promettono il sindacati Usb e la Cgil dopo le manifestazioni (in particolare quella dei sindacati di base di lunedì scorso) che hanno paralizzato mezza Italia sfociando anche, a Milano, in scontri di piazza. I sindacati si dicono pronti allo sciopero in relazione agli ultimi attacchi che hanno preso di mira la Global Flotilla (la missione umanitaria che, partita da diversi porti europei, mira a portare a Gaza aiuti per la popolazione stremata dalla guerra). Ma il ministro ai Trasporti, Matteo Salvini ha già preso posizione contro questi scioperi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

