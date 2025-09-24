Nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza Lo faremo senza preavviso | la parola d' ordine è di nuovo blocchiamo tutto

«Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà in tutto il Paese». Dopo il successo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza. Lo faremo senza preavviso: la parola d'ordine è di nuovo "blocchiamo tutto"»

In questa notizia si parla di: nuovo - sciopero

Nuovo sciopero treni 7-8 luglio 2025: orari e lista delle corse garantite

Indetto il nuovo sciopero: il 14 luglio circolazione in tilt

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Un nuovo sciopero interesserà il servizio di trasporto pubblico gestito da Atac nella capitale nella seconda settimana di ottobre - facebook.com Vai su Facebook

In Primo Piano Domani 22/09 in arrivo un nuovo sciopero del trasporto pubblico. La protesta interesserà anche Roma Servizi per la Mobilità per cui potrebbero non essere garantite le attività al pubblico. Info ? https://bit.ly/4negAdO #RSM #Roma #PrimoPi - X Vai su X

Usb, nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza; Usb, nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza; Gaza, Usb lancia un nuovo sciopero generale senza preavviso. E a Roma Termini sarà presidio permanente.

«Nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza. Lo faremo senza preavviso: la parola d'orine è di nuovo "blocchiamo tutto"» - «Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. Lo riporta msn.com

Usb, nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza - "Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. Da msn.com