Nuovo ponte in via Trieste Lavori conclusi nel giugno 2026
Via Trieste, lavori per il nuovo ponte: conclusione prevista entro giugno 2026. Previsti interventi su sottoservizi, demolizione entro fine anno e ritorno degli autobus solo a fine lavori. Nel corso del question time in Consiglio comunale è stato fatto il punto sull’intervento di rifacimento del ponte di via Trieste, inserito nel programma degli interventi “ Alluvione ” e finanziato con fondi Prr. I lavori sono già stati affidati con una determina del 24 giugno e il contratto d’appalto è stato sottoscritto l’11 agosto. "L’ultimazione dell’opera è fissata entro il 30 giugno 2026 – dice Nicola Staloni, capogruppo in consiglio di Alleanza Verdi e Sinistra –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - ponte
Tor Vergata, aperto al traffico il nuovo ponte sull’A1: svolta per la viabilità verso il Giubileo
Canale dei Navicelli bloccato, cantieri pisani contro l'Authorità portuale di Livorno: "Liberateli". La replica: "Servono piani condivisi e il nuovo ponte"
Senigallia, il nuovo ponte sul Cesano spalanca la vista sui nudisti. Il sindaco «Non possono starci, ora scattano le sanzioni»
Avviso ai cittadini Si informa che giovedì 25 settembre sono previsti i lavori di completamento dell'asfaltatura e della segnaletica definitiva sulla nuova rotatoria all’intersezione tra l’asse del Nuovo Ponte dell’Uccellino e Strada Morello. Per consentire le op - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, lo sprint del nuovo ponte sull’Arno: aprirà a giugno ‘26, prima della tramvia Bagno Ripoli - X Vai su X
Nuovo ponte in via Trieste. Lavori conclusi nel giugno 2026; Ravenna, viabilità: ancora disagi per i lavori su Adriatica e via Cella; Novara, ultimi lavori al ponte sul Terdoppio: corso Trieste chiuso per due settimane.
"Nuovo ponte in via Trieste. Lavori conclusi nel giugno 2026" - Via Trieste, lavori per il nuovo ponte: conclusione prevista entro giugno 2026. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Ponte di via Trieste sullo scolo Lama: a fine anno dovrebbe iniziare la demolizione - Entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Lama di via Trieste. Segnala ravennawebtv.it