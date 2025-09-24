nuovo ponte in via trieste lavori conclusi nel giugno 2026

Via Trieste, lavori per il nuovo ponte: conclusione prevista entro giugno 2026. Previsti interventi su sottoservizi, demolizione entro fine anno e ritorno degli autobus solo a fine lavori. Nel corso del question time in Consiglio comunale è stato fatto il punto sull’intervento di rifacimento del ponte di via Trieste, inserito nel programma degli interventi “ Alluvione ” e finanziato con fondi Prr. I lavori sono già stati affidati con una determina del 24 giugno e il contratto d’appalto è stato sottoscritto l’11 agosto. "L’ultimazione dell’opera è fissata entro il 30 giugno 2026 – dice Nicola Staloni, capogruppo in consiglio di Alleanza Verdi e Sinistra –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

