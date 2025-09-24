Nuovo james bond | cercasi volto giovane per il 2026

Il mondo del cinema e delle produzioni di grande calibro sta vivendo un momento di attesa e fermento riguardo al futuro protagonista dell’iconico ruolo di James Bond. Dopo l’uscita di No Time To Die nel 2021, che ha segnato la fine dell’era Daniel Craig, si moltiplicano le speculazioni su chi possa essere il prossimo interprete dell’agente segreto più famoso al mondo. Le recenti indiscrezioni indicano una svolta significativa nella scelta del volto che accompagnerà le nuove avventure della saga. casting del prossimo james bond: novità e prospettive. tempi e dettagli sulla produzione. La casa di produzione MGM, sotto il controllo di Amazon, ha già definito alcuni aspetti fondamentali per il nuovo film dedicato a James Bond. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

