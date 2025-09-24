Nuovo ds Juve | a Comolli la scelta finale sull’ultimo tassello per completare il reparto sportivo due i nomi rimasti in lista Gli aggiornamenti

Nuovo ds Juve, si completa l'area sportiva: Comolli è al lavoro per nominare il Direttore Sportivo, una figura chiave per il mercato del futuro. La rivoluzione societaria della Juventus prosegue senza sosta. Dopo aver definito le cariche principali, con la possibile promozione di Damien Comolli al ruolo di Amministratore Delegato, ora l'attenzione si sposta sull'ultimo, fondamentale tassello per completare l'organigramma dell'area sportiva: la nomina del nuovo Direttore Sportivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta spetterà proprio a Comolli, che sta valutando due profili principali.

Nuovo Direttore Sportivo Juve: restano 2 candidati nella short-list di Comolli, la situazione; Comolli, ora il ds Juve! Dallo scout di Cherubini agli algoritmi fatali; Damien Comolli nuovo Direttore Generale della Juventus.

Dirigenza Juve, board in scadenza e importanti novità in arrivo: Comolli, Chiellini e Scanavino, svelati tutti i nuovi ruoli. Il punto - Dirigenza Juve, il board è in scadenza: Scanavino verso un nuovo ruolo, si valuta un upgrade per Chiellini e Comolli. Da juventusnews24.com

Gazzetta - Comolli pronto a diventare il nuovo ad della Juventus: due scenari per Scanavino e il piano per Chiellini - Scanavino, uomo di fiducia di Elkann, potrebbe assumere un nuovo incarico all’interno della galassia Exor (la holding che controlla Juventus) o in alternativa, riferisce il quotidiano, restare con la ... Lo riporta ilbianconero.com