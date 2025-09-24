Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano | in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli

Milano, 24 settembre 2025 – Nuova mobilitazione per Gaza, contro Israele per il massacro contro la popolazione civile e per sostenere la causa della Global Sumud Flotilla questo pomeriggio a Milano dopo lo sciopero e il corteo di lunedì 22 settembre, purtroppo macchiato dagli scontri e dalle violenze alla stazione Centrale. La pioggia battente non ha infatti fermato i circa 500 manifestanti Pro Pal che, dopo lo sciopero di lunedì, si sono di nuovo messi in marcia. Il corteo è partito intorno alle 18 da piazza della Scala, luogo simbolico per la presenza ovviamente di Palazzo Marino, con l’obiettivo di raggiungere largo Cairoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla a Milano: in 500 in corteo da piazza della Scala a Cairoli

