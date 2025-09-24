Nuovo concorso PNRR3 infanzia e primaria attesi 27mila posti | si accede con laurea in Scienze Formazione primaria o vecchio diploma magistrale entro 2001 02

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a bandire un nuovo concorso scuola per posti di infanzia e primaria. La previsione, da confermare nel bando, è di 27.376 posti da suddividere tra posto comune e sostegno nelle varie regioni. L'articolo Nuovo concorso PNRR3 infanzia e primaria, attesi 27mila posti: si accede con laurea in Scienze Formazione primaria o “vecchio” diploma magistrale entro 200102 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

