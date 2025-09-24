Nuovo concorso 2025 per la scuola | quasi 60.000 posti per le assunzioni fino al 2027 28

Orizzontescuola.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito predispone un nuovo concorso scuola, il cosiddetto PNRR3, previsto sia per infanzia primaria che secondaria. Il terzo concorso chiude la sequenza dei concorsi PNRR che porta all'assunzione di 70.000 docenti con le modalità del nuovo reclutamento di cui al DL 362022 del Ministero Bianchi. Le prime informazioni dai report sindacali.  L'articolo Nuovo concorso 2025 per la scuola: quasi 60.000 posti per le assunzioni fino al 202728 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

