Nuovo concorso 2025 per la scuola | quasi 60.000 posti per le assunzioni fino al 2027 28
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito predispone un nuovo concorso scuola, il cosiddetto PNRR3, previsto sia per infanzia primaria che secondaria. Il terzo concorso chiude la sequenza dei concorsi PNRR che porta all'assunzione di 70.000 docenti con le modalità del nuovo reclutamento di cui al DL 362022 del Ministero Bianchi. Le prime informazioni dai report sindacali. L'articolo Nuovo concorso 2025 per la scuola: quasi 60.000 posti per le assunzioni fino al 202728 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuovo Concorso scuola PNRR3, ecco i REQUISITI posti comuni secondaria: abilitazione o tre anni di servizio, i 24 CFU in soffitta - Nuovo Concorso Scuola PNRR3: il Ministero ha illustrato ai sindacati nel corso di una informativa svoltasi il 23 ... Scrive orizzontescuola.it
Concorso PNRR 3, UIL Scuola: “Occorre prima stabilizzare gli idonei con lo scorrimento delle graduatorie” - Il 23 settembre presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali avente per oggetto il prossimo concorso per il personale docente PNRR 3. Riporta rietinvetrina.it