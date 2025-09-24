Nuovo Btp Valore in arrivo a ottobre 2025 | che cos’è durata premio e come avviene il pagamento

È in arrivo il nuovo Btp Valore 2025, con emissione prevista a ottobre. Il titolo di stato è pensato per i piccoli investitori e avrà cedole trimestrali che cresceranno in tre fasi, con un primo premio dopo i primi tre anni e aumenti dal quarto e dal sesto anno. La scadenza del Buono del Tesoro poliennale è di sette anni e, dunque, avrà validità fino all’autunno del 2032. Inoltre, è previsto un premio fedeltà dello 0,8 per cento calcolato sull’intero capitale investito. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere sul nuovo Btp Valore, in che modo sottoscriverlo, qual’è la durata e i premi previsti e come avviene il pagamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

