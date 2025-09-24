Nuovo attore sostituisce chris hemsworth nel ruolo di thor in marvel zombies
La presenza di personaggi iconici come Thor nel Marvel Cinematic Universe (MCU) si evolve con nuove interpretazioni e cambiamenti di cast, specialmente nelle produzioni televisive. Un esempio recente riguarda il ruolo di Thor nella nuova serie animata Marvel Zombies, dove si assiste a una sostituzione dell’attore che presta voce al Dio del Tuono. Questo articolo analizza i dettagli di questa novità, le ragioni dietro la scelta e le implicazioni per il franchise. il nuovo interprete di thor in marvel zombies. chi interpreta thor nella serie animata. In Marvel Zombies, Greg Furman assume il ruolo di voce per Thor, segnando un’importante eccezione rispetto alle scelte precedenti del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: nuovo - attore
Ryan Phillippe: la regista spiega perché l’attore non è tornato nel nuovo film So cosa hai fatto
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
Nuovo rivale medico di fox a st. denis arruola un attore di grande rilievo
L'attore interpreterà il letale boss del crimine nel nuovo film con Tom Holland. #Marvel_Studios #Marvin_Jones_III #Spider_Man_Brand_New_Day #Tom_Holland - facebook.com Vai su Facebook
Il Gruppo Warlock: nuovo attore nel mercato dei ransomware Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/il-gruppo-warlock-nuovo-attore-nel-mercato-dei-ransomware/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercrime #cybersecurity #technology # - X Vai su X
Nuovo Teatro Verdi a Brindisi, Chris Torch nominato presidente; Peacemaker: Freddie Stroma sostituisce Chris Conrad nel ruolo di Vigilante; Chris Hemsworth, quanto guadagna la star di Thor e Avengers? Ecco il suo cachet.
Nuovo Teatro Verdi Brindisi, Chris Torch nominato presidente - Il regista ed esperto di politiche culturali europee, Chris Torch, è stato nominato dal sindaco di Brindisi presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Come scrive ansa.it