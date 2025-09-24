Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla oggi manifestazione al Varco Valessini Usb | Facciamo sentire la nostra voce
Il presidio permanente al Molo Italia organizzato da Usb prosegue anche oggi, mercoledì 24 settembre. Questo quanto stabilito dall'assemblea che si è tenuta nella tarda mattinata fuori dal Varco Valessini. Il sindacato infatti è in attesa di sapere quale sarà la destinazione finale della nave. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Cina: osservatori, Global Civilization Initiative da’ nuovo slancio per affrontare sfide globali
Global Sumud Flotilla torna di nuovo indietro per il maltempo
Nuovo intoppo per la Global Sumud Flotilla. Manovre israeliane a Gaza City
Tg3. . Nuovo attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla, in navigazione in acque internazionali verso la Striscia di Gaza. Tra le dieci imbarcazioni colpite con bombe sonore e liquidi urticanti c'è anche Morgana, con a bordo due parlamentari italiani. L'invi - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, il momento in cui viene colpita la nave Taigete: video - X Vai su X
Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla: l'esplosione in diretta e le radio che impazziscono; Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - L'Onu chiede un'indagine sugli attacchi alla Flotilla; Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, il momento in cui viene colpita la nave Taigete: video.
Gaza, attacco notturno alla Global Sumud Flotilla. Cgil in Piazza Montecitorio: pronti allo sciopero generale - Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla nella notte al largo di Creta, in Grecia. Scrive ildiariodellavoro.it
La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Secondo wired.it