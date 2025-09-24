Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla il momento in cui viene colpita la nave Taigete | video

Anche la nave ammiraglia italiana Taigete, una delle 51 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari, è stata colpita negli attacchi messi a segno dai droni in acque internazionali a sud di Creta. Nel video diffuso sui social il momento dell’attacco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nuovo attacco alla global sumud flotilla il momento in cui viene colpita la nave taigete video

