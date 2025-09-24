Nuovo appuntamento con ' Una piega per l' Hospice' in città l' evento solidale a sostegno delle strutture di Forlimpopoli e Dovadola

L’iniziativa solidale “Una Piega per l’Hospice”, promossa dall’associazione Amici dell’Hospice torna a Forlì per una nuova edizione: l’appuntamento è per domenica 28 settembre, dalle 9 alle 16, alla sede dell'associazione Cnos-fap, in via Episcopio Vecchio 9, all’interno dell’Istituto Salesiani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

