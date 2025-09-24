Nuovi punti per le ricariche delle auto elettriche accordo tra Comune e società per azioni

Una Rete di infrastrutture per le ricariche dei veicoli elettrici. La giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa. Il Comune di Messina ha sottoscritto la Carta Metropolitana dell’elettromobilità e si è impegnata per lo sviluppo della mobilità elettrica sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it