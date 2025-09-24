Nuove potenzialità di silver surfer | kelly koh svela i suoi poteri ufficiali

Il mondo dei fumetti Marvel si prepara a un evento di grande impatto con l'uscita dell'ultimo numero della serie Death of the Silver Surfer. Questa miniserie, che ha suscitato molta attesa tra i fan, si avvia verso il suo epilogo, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sorte del celebre eroe cosmico e sui possibili sviluppi futuri nel Marvel Universe. l'evoluzione di Kelly Koh come nuovo Silver Surfer. la trasmissione del potere e il ruolo della protagonista. Nel corso della serie, Kelly Koh, agente del Bureau of Alien Neutralization, ha intrapreso un percorso che la vede progressivamente avvicinarsi al ruolo di successore del Silver Surfer.

