Nuove energie in Irpinia | Massimo Picone aderisce al Team Vannacci

Tempo di lettura: 2 minuti Nuove e significative energie del territorio si avvicinano al Team Vannacci di Avellino, intitolato a Giambattista Vico, prima realtà del movimento “ Il Mondo al Contrario ” nata in Irpinia. Tra le nuove adesioni si registra quella di Massimo Picone, esponente della Lega. “Cresce l’interesse – afferma il leader del Team Vannacci di Avellino, Sabino Morano – per il movimento e per i temi che porta avanti. Il generale, le sue idee, le sue proposte fanno breccia anche in Irpinia. Ci stiamo organizzando per stimolare e alimentare il dibattito pubblico locale. Ogni giorno riceviamo richieste di informazioni e di iscrizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuove energie in Irpinia: Massimo Picone aderisce al Team Vannacci

