Nuova stagione al teatro Pirandello prelazione fino al 10 ottobre | gli abbonati scelgono per primi
La Fondazione Teatro Pirandello ricorda che giovedì 10 ottobre scadrà il termine per gli abbonati della stagione 20242025 che intendono esercitare il diritto di prelazione e confermare il proprio posto in sala per la stagione 20252026.Dall’11 ottobre partirà la campagna riservata ai nuovi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: nuova - stagione
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione
La nuova stagione di prosa è arrivata! Il Comune di Empoli, con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro, presenta un cartellone eccezionale per il 2025/2026, con grandi nomi della scena italiana! ?IL PR - facebook.com Vai su Facebook
Prima puntata della nuova stagione di "Viaggiare in sicurezza”, rubrica della #Farnesina, tutti i lunedì? 9,30 su @IsoradioRai. Intervista a Domenico Fornara, Console Generale d’Italia a San Paolo. https://spreaker.com/episode/intervista-a-domenico-for - X Vai su X
Nuova stagione al teatro Pirandello, prelazione fino al 10 ottobre: gli abbonati scelgono per primi; Teatro Pirandello, presentata la nuova stagione teatrale; Teatro Pirandello di Agrigento, la nuova stagione firmata Roberta Torre.
Approvata la variazione di bilancio per il Teatro Pirandello: via libera ai lavori sul tetto - Il Consiglio Comunale di Agrigento ha ratificato oggi la delibera che consente l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto del Teatro Pirandello. Secondo scrivolibero.it
Approvazione variazione di bilancio per il Teatro Pirandello: via libera ai lavori sul tetto - Con il voto favorevole di tredici consiglieri, oggi si è scongiurato il rischio di compromettere la programmazione imminente ... Si legge su grandangoloagrigento.it