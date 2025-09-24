Nuova Range Rover Sport 2026 | ecco come sarà la nuova generazione
Ecco un approfondimento completo su come potrebbe essere la nuova Range Rover Sport 2026, con design, motorizzazioni, tecnologia e altre anticipazioni: Design ed estetica. La Sport 2026 adotta un linguaggio stilistico evoluto, ispirandosi al nuovo Range Rover all-electric, caratterizzato da linee nette, superfici tese e proporzioni moderne, riducendo i sovraccarichi e guadagnando compattezza visiva. Le foto spia fanno già intravedere una griglia più sottile, fari minimalisti a LED e un frontale imponente ma raffinato. Motorizzazioni e prestazioni. Versione elettrica (EV). Prevista nei mercati entro il 2026, con un prezzo di partenza stimato intorno a 100 000 $ negli USA. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuova Range Rover Velar 2026: sarà solo elettrica? Ecco la risposta
