Nuova Nissan Micra elettrica debutto europeo e prezzi da 18.500 euro con incentivi
Nissan riporta la Micra in strada e lo fa con un modello completamente nuovo e completamente elettrico. La citycar, sviluppata per il mercato del Vecchio Continente, è stata presentata nelle scorse settimane e ora inizia il suo percorso sulle strade europee, mentre vengono ufficializzati anche i prezzi: con gli incentivi statali si parte da 18.500 euro per la versione d’ingresso. Una citycar elettrica per l’Europa. La nuova Micra elettrica nasce all’interno della strategia Ambition 2030 di Nissan, con l’obiettivo di offrire mobilità a zero emissioni e accessibile. La vettura è stata progettata in Europa e per l’Europ a come i Giapponesi tendono a ribadire, e riprende la tradizione del modello più venduto del marchio sul nostro continente, aggiornandola ai tempi dell’elettrificazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
