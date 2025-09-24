Nuova caserma dell’Arma a Carmiano lavori a buon punto A breve presidio operativo
CARMIANO - È in dirittura d’arrivo la nuova sede della caserma dei carabinieri a Carmiano. Sarà una struttura moderna ed efficiente comprensiva di quattro appartamenti da destinare ai militari. Un presidio importante, richiesto a gran voce anche dopo le vicende e gli attentati del recente passato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nuova caserma dell’Arma a Carmiano, lavori a buon punto. A breve presidio operativo - Il sindaco Erroi ha reso noto lo stato di avanzamento delle opere di realizzazione della nuova sede della stazione dei carabinieri in località Case Nuove che sarà pronta entro l’inizio del prossimo an ... Riporta lecceprima.it
Caserma dei Carabinieri a Carmiano, lavori in dirittura d’arrivo - Il sindaco Erroi: “Vogliamo inaugurarla per la primavera: presidio importante per la sicurezza e la lotta alla cr ... Secondo leccesette.it