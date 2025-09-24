Nuova caserma dell’Arma a Carmiano lavori a buon punto A breve presidio operativo

CARMIANO - È in dirittura d’arrivo la nuova sede della caserma dei carabinieri a Carmiano. Sarà una struttura moderna ed efficiente comprensiva di quattro appartamenti da destinare ai militari. Un presidio importante, richiesto a gran voce anche dopo le vicende e gli attentati del recente passato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

