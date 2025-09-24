Nuova caserma dell’Arma a Carmiano lavori a buon punto A breve presidio operativo
CARMIANO - È in dirittura d’arrivo la nuova sede della caserma dei carabinieri a Carmiano. Sarà una struttura moderna ed efficiente comprensiva di quattro appartamenti da destinare ai militari. Un presidio importante, richiesto a gran voce anche dopo le vicende e gli attentati del recente passato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: nuova - caserma
"Lo Stato si riprende il Pilastro": Bignami visita la nuova caserma dei carabinieri | VIDEO
Pilastro, operativa la nuova caserma dei carabinieri: intitolata ai 3 militari uccisi dalla Uno Bianca
Il Pilastro accoglie i carabinieri. La nuova caserma ora è realtà: "Nel nome dei tre militari uccisi"
$carmiano , nuova $caserma dei $carabinieri : inaugurazione prevista per la primavera 2026 quotidianodipuglia.it/lecce/carmiano… - X Vai su X
Contro il preoccupante #spaccio nei boschi una nuova caserma dei #Carabinieri #cacciatori a Malpensa. Ma quando? Il commento di Vincenzo Coronetti su Malpensa24 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova caserma dei carabinieri a Carmiano, tutto pronto. Il sindaco Erroi: “In primavera inaugureremo un presidio importante per la sicurezza e la lotta alla criminalità” - “È in dirittura d’arrivo la nuova Caserma dei Carabinieri: una struttura moderna, con quattro appartamenti da destinare ai militari”. Riporta corrieresalentino.it
Nuova caserma dell’Arma a Carmiano, lavori a buon punto. A breve presidio operativo - Il sindaco Erroi ha reso noto lo stato di avanzamento delle opere di realizzazione della nuova sede della stazione dei carabinieri in località Case Nuove che sarà pronta entro l’inizio del prossimo an ... Come scrive lecceprima.it