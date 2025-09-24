Nuoto Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici Altre cinque medaglie per l’Italia
Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a Singapore. L’Italia ha archiviato infatti altri cinque piazzamenti sul podio, raggiungendo quota 20 medaglie e attestandosi virtualmente al secondo posto nel medagliere della manifestazione con 7 ori, 7 argenti e 6 bronzi. L’uomo copertina del day-3 è sicuramente Simone Barlaam, stella del movimento tricolore, che ha dominato la finale dei 100 farfalla S9 vincendo per dispersione con un tempo eccezionale di 57?96. Il 25enne milanese ha ritoccato così il suo record dei campionati ed il primato europeo della specialità, avvicinandosi a meno di sette decimi dal world record dell’australiano William Martin (57?19 nel 2021 a Tokyo). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - simone
Nuoto, Simone Stefanì vince alle Universiadi! 50 farfalla dorati, bronzi per Scotti Di Carlo e Gargani
Nuoto, Simone Cerasuolo è un siluro nelle batterie dei 50 rana ai Mondiali. In semifinale con Martinenghi
Nuoto, Simone Cerasuolo: “Volevo testarmi, ho ancora un po’ di margine”
Il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam raccontera' i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 a fumetti. - facebook.com Vai su Facebook
Simone Cerasuolo: «Con il nuoto ho imparato a credere nei sogni, la pressione fa crescere e per gli avversari sono diventato quello da battere» - X Vai su X
Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia; Bicelli, Barlaam e Terzi: due ori e un bronzo a sei mesi dal parto, in meno di 25 minuti! · Parigi 2024; Paralimpiadi, quinta giornata: tutte le medaglie degli azzurri.
Nuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia - Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a ... Lo riporta oasport.it
Garavaglia (FdI): “Orgoglio lombardo: Amodeo e Barlaam oro ai Mondiali. Un abbraccio a tutti i nostri atleti paralimpici di nuoto impegnati a Singapore” - com) Milano, 23 settembre 2025 – “Con il titolo mondiale conquistato da Alberto Amodeo nei 400 metri stile libero S8 ai Mondiali di Singapore e da Simone Barlaam nei 100 farfalla, la L ... mi-lorenteggio.com scrive