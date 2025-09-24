Nuoto altro show dell’Italia nel quarto giorno dei Mondiali paralimpici a Singapore
Altro show dell’Italia ai World Para Swimming Championships all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore. Nella piscina asiatica la compagine tricolore ha avuto modo di arricchire il proprio “tesoretto”. Nel quarto giorno di gare, gli azzurri hanno conquistato ben 10 medaglie, con la seguente distribuzione: 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Il computo complessivo ha visto la compagine del CT Roberto Bonanni raggiungere quota 30 podi (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi), in seconda posizione nel medagliere alle spalle della Cina e davanti alla Gran Bretagna. Formazione tricolore la migliore per il numero complessivo di top-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
