Nozze veloci per Mps-Mediobanca
Sale l’ipotesi di una guida pro tempore esterna per la nuova Piazzetta Cuccia: calano le quotazioni degli interni Francesco Saverio Vinci e Gian Luca Sichel. Delfin primo azionista del Monte con il 20,95%. 🔗 Leggi su Laverita.info
Mediobanca, Mps pensa a possibile nuovo ceo.
Mps conquista l’86,3% di Mediobanca, ipotesi fusione. Unicredit verso l’uscita da Generali - Il board di Siena ora valuta se mantenere Piazzetta Cuccia quotata o accelerare verso la fusione. Segnala msn.com
Mps oltre il 70% di Mediobanca. Corrono le adesioni all'offerta, consegnato un altro 6% del capitale - Francesco Saverio Vinci, direttore generale di Mediobanca, la aveva profetizzato nel suo discorso ai dipendenti. ilgazzettino.it scrive