Novara sgominata banda della moda | rubavano capi di lusso dal magazzino e li rivendevano online a metà prezzo

Nove persone arrestate a Novara per furto e riciclaggio: sottratti e rivenduti online capi di alta moda per un danno di 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Rubavano dal magazzino di lusso e rivendevano online: sgominata banda a Novara

novara sgominata banda modaRubavano dal magazzino di lusso e rivendevano online: sgominata banda a Novara - Era almeno dal 2023 che il responsabile della sicurezza di una casa di moda aveva notato la mancanza di alcuni articoli di vestiario dal magazzino. Riporta ilfattoquotidiano.it

novara sgominata banda modaMaxi furto da 2 milioni ai danni di una casa di moda: sgominata banda a Novara - NOVARA – Un’organizzazione criminale, specializzata nel furto e riciclaggio di capi d’abbigliamento di alta moda, è stata smantellata ieri mattina dalla Polizia di Stato di Novara. Secondo quotidianopiemontese.it

