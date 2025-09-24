Novara furti per due milioni di euro in un magazzino di Versace | nove indagati tra ladri e rivenditori
Ci sarebbe una banda di nove persone dietro ai furti per un valore di almeno 2 milioni di euro avvenuti in un magazzino del noto brand Versace, a Novara. Gli indagati, ora sottoposti a misure cautelari dalla polizia, avrebbero rubato capi di abbigliamento e accessori per poi rivenderli online. Il ricavato della vendita sarebbe poi stato depositato su conti correnti, anche esteri, e utilizzato per l’acquisto di abitazioni, beni e orologi di lusso. Per quest’attività i nove sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato, riciclaggio e autoriciclaggio. Sparizioni dal magazzino e apparizioni online. 🔗 Leggi su Open.online
