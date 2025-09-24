Notte di tensioni a Nizza fermati 102 ultras della Roma | presidiato l’hotel dei giallorossi

Tifosi giallorossi in stato di fermo dopo la notte della vigilia del match europeo in Francia, gli aggiornamenti in vista della gara La notte di tensione a Nizza alla vigilia del match contro la Roma di Europa League non si è esaurita ai disordini in place Massena che vi abbiamo raccontato e documentato in tempo reale. Poco prima della mezzanotte – come confermato anche dai media locali – sono stati fermati 102 ultras della Roma che stavano preparando una rissa, individuati tra la piazza principale e il parcheggio Sulzer in Quai des Etats Units.

Un centinaio di tifosi (la polizia locale dice 102) sono stati fermati e arrestati alla vigilia del match odierno di Europa League perché in possesso di sbarre di ferro e tirapugni.

