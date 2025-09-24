Notte di fuoco due auto in fiamme a Terni | sul posto vigili del fuoco e polizia

Notte di fuoco in piazza Enrico Fermi a Terni. L’incendio è divampato intorno alle due di notte dal cofano motore di una Citroen posteggiata in strada per poi propagarsi ad una Volkswagen parcheggiata davanti alla prima vettura.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

