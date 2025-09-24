Notte dei droni Ombre russe
di Lorenzo Mantiglioni ROMA Sono ore di tensione quelle che si stanno vivendo sull’asse Copenaghen-Mosca, a seguito del sorvolo di lunedì sera di due-tre droni di grandi dimensioni sullo scalo dell’ aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca. Avvistati intorno alle 20.30, sono entrati e usciti dall’area ripetutamente accendendo e spegnendo le luci, probabilmente manovrati da qualcuno che voleva "mettersi in mostra, forse anche fare pratica", ha detto la polizia. Il fatto ha provocato la cancellazione di circa cinquanta voli e la deviazione di altrettanti, paralizzando il traffico fino alle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: notte - droni
Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza
Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi
Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni
MILANO (ITALPRESS) – Nella notte, in Danimarca e Norvegia, alcuni droni non identificati hanno sorvolato il territorio dei due paesi nordici. Immediato il provvedimento di chiusura dello spazio aereo, con circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo #allarme #droni nei cieli europei. Chiusi, e poi riaperti nella notte, gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, dopo un avvistamento di velivoli senza pilota di grandi dimensioni. Zelensky sullo scalo danese: "Opera dei russi" - X Vai su X
Notte dei droni Ombre russe; Nuove ombre sulla storia dei droni russi in Polonia, uno era un missile difettoso di Varsavia; Ombre russe sulla Polonia, Trump gela Putin. Isw: pilotata la fuga di notizie dal Cremlino.
Notte dei droni Ombre russe - tre droni di grandi dimensioni sullo scalo dell’aeroporto di Kastrup, il più g ... Si legge su msn.com
Droni sull’Europa, aeroporti chiusi per ore a Copenaghen e Oslo - Nella notte Copenaghen e Oslo hanno vissuto ore di caos per l’avvistamento di droni, con voli sospesi e centinaia di viaggiatori fermi. Segnala quifinanza.it