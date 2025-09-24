notte dei droni ombre russe

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Sono ore di tensione quelle che si stanno vivendo sull’asse Copenaghen-Mosca, a seguito del sorvolo di lunedì sera di due-tre droni di grandi dimensioni sullo scalo dell’ aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca. Avvistati intorno alle 20.30, sono entrati e usciti dall’area ripetutamente accendendo e spegnendo le luci, probabilmente manovrati da qualcuno che voleva "mettersi in mostra, forse anche fare pratica", ha detto la polizia. Il fatto ha provocato la cancellazione di circa cinquanta voli e la deviazione di altrettanti, paralizzando il traffico fino alle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

