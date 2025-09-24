' Note di assaggio – sorsi discorsi e ascolti di autore' | Patty Pravo e i vini veneti

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati solo pochi giorni dalla fine del 'tour' estivo con cui hanno riproposto alcuni degli incontri più apprezzati della scorsa stagione, ed ecco che Massimo Monacci, oste del bistrot L’Avvelenata – vini e vinili e Fabrizio Bartelloni, giurista con il vizio della narrativa, annunciano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: note - assaggio

Vino e De André, ultimo appuntamento di "Note di assaggio"

La nuova edizione di "Note di assaggio" con Bartelloni e Monacci

note assaggio 8211 sorsi'Note di assaggiosorsi, discorsi e ascolti di autore': Patty Pravo e i vini veneti - Sono passati solo pochi giorni dalla fine del 'tour' estivo con cui hanno riproposto alcuni degli incontri più apprezzati della scorsa stagione, ed ecco che Massimo Monacci, oste del bistrot L’Avvelen ... Secondo pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Note Assaggio 8211 Sorsi