Nosotti su Acerbi | La prima volta ho avuto questa impressione sulla Nazionale…
Le parole di Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, sul momento di Francesco Acerbi tra Inter e Nazionale. Tutti i dettagli. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Nosotti ha tracciato un ritratto intenso di Francesco Acerbi, difensore dell’ Inter e della Nazionale, collegato per presentare anche il suo libro autobiografico. Il giornalista ha ricordato episodi significativi della carriera del centrale classe 1988, sottolineandone soprattutto la forza interiore maturata dopo i momenti più difficili. Secondo Nosotti, Acerbi è sempre stato “trasparente, naif, uno che si butta nel fuoco”. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nosotti - acerbi
Nosotti: “Acerbi? Ecco l’impressione che mi fece la prima volta. Il no alla Nazionale…” - X Vai su X
Nosotti: «Acerbi? E' importante per l'Italia perché...» -.
Nosotti: “Acerbi? Ecco l’impressione che mi fece la prima volta. Il no alla Nazionale…” - Marco Nosotti ha parlato di Francesco Acerbi, anche lui in collegamento a Sky Sport per presentare il suo libro ... Come scrive msn.com