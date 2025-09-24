Nosotti su Acerbi | La prima volta ho avuto questa impressione sulla Nazionale…

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, sul momento di Francesco Acerbi tra Inter e Nazionale. Tutti i dettagli. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Nosotti ha tracciato un ritratto intenso di Francesco Acerbi, difensore dell’ Inter e della Nazionale, collegato per presentare anche il suo libro autobiografico. Il giornalista ha ricordato episodi significativi della carriera del centrale classe 1988, sottolineandone soprattutto la forza interiore maturata dopo i momenti più difficili. Secondo Nosotti, Acerbi è sempre stato “trasparente, naif, uno che si butta nel fuoco”. 🔗 Leggi su Internews24.com

nosotti su acerbi la prima volta ho avuto questa impressione sulla nazionale8230

© Internews24.com - Nosotti su Acerbi: «La prima volta ho avuto questa impressione, sulla Nazionale…»

In questa notizia si parla di: nosotti - acerbi

Nosotti: «Acerbi? E' importante per l'Italia perché...» -.

nosotti acerbi prima voltaNosotti: “Acerbi? Ecco l’impressione che mi fece la prima volta. Il no alla Nazionale…” - Marco Nosotti ha parlato di Francesco Acerbi, anche lui in collegamento a Sky Sport per presentare il suo libro ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nosotti Acerbi Prima Volta