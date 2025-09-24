Nonno ascoltami | una domenica di prevenzione sulla salute uditiva a Chieti
Da domenica 28 settembre fino al 19 ottobre nelle piazze d'Italia torna 'Nonno ascoltami!', la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia che quest'anno giunge alla sua sedicesima edizione, confermandosi il più importante appuntamento di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Nonno ascoltami: torna la campagna di prevenzione sulla salute uditiva a Pescara
Da domenica 28 settembre fino al 19 ottobre nelle piazze d’Italia torna ‘Nonno ascoltami!’, la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia. dire.it/23-09-2025/118… - X Vai su X
Camera dei Deputati – Sala Stampa 23 settembre 2025, ore 10:00 Questa mattina abbiamo presentato insieme a Valentina Faricelli, Presidente di Udito Italia Onlus, la campagna nazionale “Nonno Ascoltami”, diffusa in tante piazze italiane per promuover - facebook.com Vai su Facebook
Udito Italia: tornano le domeniche di prevenzione di Nonno Ascoltami! - In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione, una persona su tre ... Lo riporta corrierequotidiano.it
“Nonno Ascoltami! L’Ospedale in Piazza”. Al via la nona edizione - Il nuovo appuntamento sarà presentato in anteprima nazionale sabato 22 settembre a Pescara per poi snodarsi su 6 domeniche (fino al 28 ottobre, dalle 10 alle 19) coinvolgendo gli ospedali di 33 città, ... Riporta quotidianosanita.it