Nonno ascoltami | torna la campagna di prevenzione sulla salute uditiva a Pescara
Anche a Pescara si terrà la domenica di prevenzione dedicata alla salute uditiva il prossimo 12 ottobre 2025.Da domenica 28 settembre fino al 19 ottobre nelle piazze d'Italia torna 'Nonno ascoltami!', la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia che quest'anno giunge alla sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nonno - ascoltami
Da domenica 28 settembre fino al 19 ottobre nelle piazze d’Italia torna ‘Nonno ascoltami!’, la campagna di prevenzione promossa dalla onlus Udito Italia. dire.it/23-09-2025/118… - X Vai su X
Camera dei Deputati – Sala Stampa 23 settembre 2025, ore 10:00 Questa mattina abbiamo presentato insieme a Valentina Faricelli, Presidente di Udito Italia Onlus, la campagna nazionale “Nonno Ascoltami”, diffusa in tante piazze italiane per promuover - facebook.com Vai su Facebook
Salute. Udito Italia: tornano le domeniche di prevenzione di Nonno ascoltami!; Screening gratuito dell’udito, torna la campagna “Nonno Ascoltami!”; Salute dell'udito, torna a genova l’appuntamento con l'iniziativa di prevenzione “Nonno Ascoltami!”.
Udito Italia: tornano le domeniche di prevenzione di Nonno Ascoltami! - In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione, una persona su tre ... Scrive corrierequotidiano.it
Torna in Piazza Duomo "Nonno ascoltami!" - La campagna del Ministero della Salute torna per la nona volta in decine di città italiane. Secondo rainews.it